Bayern sonha com virada diante do Barcelona nesta terça

O Bayern precisará de uma façanha maior do que a das quartas de final, quando eliminou o Porto depois de ter perdido a partida de ida por 3 a 1, para se tornar nesta terça o primeiro finalista da Liga dos Campeões (o segundo sairá do jogo desta quarta entre Real Madrid e Juventus na Espanha, com a equipe italiana jogando pelo empate). O time alemão recebe o Barcelona e precisa vencer por quatro gols de diferença para conseguir a vaga no tempo regulamentar. Se devolver a derrota por 3 a 0 sofrida semana passada, no Camp Nou, levará o jogo para a prorrogação. Se levar um gol do ataque demolidor do Barça precisará marcar cinco para se classificar.

Na fase anterior, com os mesmos desfalques de peso que terá hoje (Robben, Ribéry e Alaba), o que diminui muito sua força ofensiva, o Bayern teve uma exibição de gala diante de sua torcida e estraçalhou o Porto com uma vitória por 6 a 1 - o primeiro tempo terminou 5 a 0. O problema é que o adversário desta terça é bem mais forte e atravessa um momento excepcional (não tomou gol nos últimos sete jogos e marcou 25, 19 deles nas últimas quatro partidas).

"Sou realista e sei que um placar de 1 a 3 com o Porto é diferente de um 0 a 3 diante do Barcelona. Estamos diante da equipe que, na minha opinião, tem o melhor contra-ataque do mundo", avaliou o técnico Pep Guardiola.

"Se passarmos para a final dirão que foi um milagre. Não pensamos assim, mas esperamos dar à imprensa a chance de dizer isso. Não entraremos em campo entregues e vamos lutar pela virada até o apito final", afirmou Thomas Müller.

Desde que a Copa dos Campeões passou a ter mais participantes (antes apenas o campeão de cada país disputava o torneio) e ganhou o nome de Liga dos Campeões, há 23 anos, apenas um time conseguiu reverter o quadro depois de perder a partida de ida por três gols de diferença.

O autor da façanha foi o La Coruña, em 2004, e a vítima foi o poderoso Milan. O time espanhol perdeu na Itália para a equipe de Kaká, Pirlo, Maldini e Shevchenko por 4 a 1, e o confronto parecia definido. Na volta, goleou por 4 a 0 em seus domínios e avançou para as semifinais, quando foi eliminado pelo Monaco que, por sua vez, seria derrotado na final por 3 a 0 pelo Porto de José Mourinho.

Para o técnico Luis Enrique, uma virada do Bayern não seria um resultado de outro planeta. "Não é preciso falar da força do Bayern. Nas quartas de final eles reverteram com sobras a derrota para o Porto e podem fazer isso de novo. Temos de estar preparados para sofrer."

Quando lhe disseram que Guardiola apontou o contragolpe do Barcelona como o melhor do mundo, ele agradeceu polidamente. "É uma grande honra saber que Pep pensa assim, mas posso dizer que um jogo lá e cá, com muitas ocasiões de gol para os dois lados, não nos interessa. Tentaremos ter a posse de bola para controlar o ritmo da partida e correr menos riscos."

CHUVA DE GOLS

Luis Enrique conseguiu montar o melhor Barcelona desde que Pep Guardiola deixou o clube em 2012. Seu time sofre poucos gols (41 em 55 partidas na temporada) e é devastador no ataque: já balançou a rede 164 vezes, sendo 107 em 36 jogos no Campeonato Espanhol (média de 2,97), 31 em oito partidas na Copa do Rei (média de 3,88) e 26 em 11 confrontos na Liga dos Campeões (2,67). A média da equipe é de 2,98 por jogo.

O grande desafio do Bayern hoje será fazer no mínimo três gols sem que o time espanhol vença o goleiro Manuel Neuer. E não vai ser nada fácil conseguir isso, porque o trio "MSN" anda impossível.

Messi, que fez dois gols e deu o passe para Neymar marcar o terceiro no jogo de ida, tem 53 tentos na temporada; Suárez, que só pôde começar a jogar no fim de outubro por causa da suspensão de quatro meses que pegou por ter mordido Chiellini na Copa do Mundo, fez 24; e Neymar, que balançou a rede nas últimas seis partidas, soma 35 gols.

Guardiola avalia que seu time conseguiu evitar o vendaval do Barça por muito tempo no jogo de ida (o primeiro gol saiu só aos 32 do segundo tempo), mas não teve criatividade nem profundidade para incomodar muito a defesa adversária. Por isso, deve colocar Mario Götze entre os titulares.

"Robben e Ribéry fazem muita falta. Preciso de Mario para criar jogadas", afirmou.

O treinador aproveitou a entrevista coletiva para reafirmar que não procede a informação de que na próxima temporada vai trocar o clube alemão pelo Manchester City.

"Já disse 200 milhões de vezes e vou repetir: tenho contrato até 2017, sou feliz no Bayern e vou continuar aqui", afirmou.

FICHA TÉCNICA

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Lahm, Benatia, Boateng e Bernat; Xabi Alonso, Schweinsteiger, Thiago e Götze; Thomas Müller e Lewandowski. Técnico: Pep Guardiola

BARCELONA: Bravo; Daniel Alves, Piqué, Mascherano e Jordi Alba; Busquets, Rakitic e Iniesta; Messi, Suárez e Neymar. Técnico: Luis Enrique

Juiz: Mark Clattenburg (ING)

Local: Allianz Arena, em Munique

Horário: 15h45

Transmissão: Globo, Band e ESPN