Bayern avança na Copa da Alemanha com golaço de Xabi Alonso

O Bayern de Munique teve mais dificuldade que o esperado, viu um Darmstadt bem armado na defesa e criou poucas oportunidades, mas contou com a qualidade técnica de uma peça do seu elenco estrelado para se classificar às quartas de final da Copa da Alemanha. Com um golaço, Xabi Alonso garantiu o triunfo por 1 a 0, na Baviera, e a vaga aos anfitriões nesta terça-feira.

Desde o início, o Bayern deu mostras de que não seria um dia fácil para o time. Não demorou nem cinco minutos para que Coman perdesse grande oportunidade, quase de frente para o gol. Ele mesmo, já aos seis, voltaria a desperdiçar uma chance após ótima jogada de Xabi Alonso.

O time da casa controlava as ações e ia criando chances, mas aos poucos a defesa do Darmstadt foi minando as principais peças ofensivas do adversário. Lewandowski, em dois momentos, também chegou perto, mas não finalizou bem. O ritmo, então, diminuiu.

Quando o Darmstadt já tinha mais controle do jogo e via o Bayern praticamente anulado, quando apareceu a genialidade de Xabi Alonso, aos 39 minutos. O espanhol aproveitou uma sobra após rebatida da zaga, ajeitou na intermediária e encheu o pé no ângulo direito do goleiro, que não alcançou a bola.

Ainda houve tempo na primeira etapa para que Lewandowski acertasse a trave de cabeça, aos 43. No segundo tempo, o Bayern passou a administrar o resultado, mas ainda criou algumas chances. A principal delas com Coman, que tentou de bicicleta aos 36 minutos e parou na defesa de Mathenia.

OUTROS RESULTADOS

Ainda nesta terça-feira, pela Copa da Alemanha, o Bayer Leverkusen também se classificou às quartas de final ao fazer 3 a 1 no Unterhaching, mesmo fora de casa. Os anfitriões surpreenderam e abriram o placar com Bauer, mas Chicharito Hernández empatou, chegando a 16 gols marcados nos últimos 13 jogos. No segundo tempo, Kiessling e Bellarabi selaram o triunfo.

Em outro grande jogo, o Werder Bremen ignorou o fator casa do Borussia Mönchengladbach e venceu por 4 a 3, com direito a gol do veterano peruano Claudio Pizarro. Quem também se classificou para as quartas de final foi o desconhecido Heidenheim, que bateu o Erzgebirge Aue por 2 a 0, fora de casa.