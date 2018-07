Bayern supera falha de Neuer, vence Schalke 04 e dispara no Alemão

O Bayern de Munique derrotou o Schalke 04 por 3 a 1 neste sábado, fora de casa, e disparou na liderança do Campeonato Alemão. Com 12 vitórias e um empate, o time comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola foi a 37 pontos e abriu oito de vantagem para o segundo colocado, o Borussia Dortmund, que perdeu na última sexta-feira. Já o time de Gelsenkirchen está em sétimo, com 20.

A equipe de Munique agora volta as atenções para a Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, recebe o Olympiakos, da Grécia. Pelo Campeonato Alemão, o próximo duelo será contra o Hertha Berlin, no sábado. O Schalke 04 vai encarar o Apoel Nicósia, do Chipre, em casa, na quinta, pela Liga Europa. No domingo, o adversário será o Bayer Leverkusen, como visitante, pela competição nacional.

A vitória do Bayern de Munique neste sábado veio com um susto. A equipe abriu o placar logo aos nove minutos com Alaba, contando com desvio no zagueiro do Schalke 04 antes de entrar no gol. Oito minutos depois, Meyer bateu de fora de área sem muita força, o goleiro Neuer errou o tempo da bola e falhou: 1 a 1.

O Bayern de Munique tratou de colocar o jogo de volta à normalidade aos 24 minutos da etapa final. Robben cruzou para o centro da área e encontrou o espanhol Javi Martínez livre, entre dois zagueiros do Schalke 04, para marcar de cabeça. Nos acréscimos, Muller recebeu na esquerda e bateu cruzado para sacramentar a vitória.