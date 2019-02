Bayern supera Hertha Berlin e se iguala ao Borussia Dortmund no topo do Alemão

O Bayern de Munique ficou distante de empolgar a sua torcida na Allianz Arena, mas fez o dever de casa ao vencer o Hertha Berlin por 1 a 0, neste sábado, e se igualou ao Borussia Dortmund na liderança do Campeonato Alemão. O time foi aos mesmos 51 pontos do rival, que está em vantagem nos critérios de desempate e volta a atuar neste domingo, contra o Bayer Leverkusen, em casa, no complemento do 23ª rodada da competição.

O triunfo magro acabou sendo o desfecho de uma semana positiva para o time bávaro, que na última terça-feira arrancou um bom empate por 0 a 0 com o Liverpool, na Inglaterra, no confronto de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O Hertha Berlin, por sua vez, estacionou nos 32 pontos e ocupa a 10ª posição.

O único gol da vitória do Bayern neste sábado foi marcado por Javi Martinez, aos 17 minutos do segundo tempo. O espanhol aproveitou um escanteio batido pela direita pelo colombiano James Rodríguez e cabeceou para as redes para vencer o goleiro Rune Jarstein, que saiu mal de sua meta para tentar afastar a bola com um soco.

Embalado por outras vitórias sobre Schalke 04 e Augsburg em seus compromissos anteriores do Alemão, a equipe de Munique também contou com dois tropeços seguidos do Borussia Dortmund, que empatou com Hoffenheim e Nuremberg nas últimas rodadas.

OUTROS JOGOS

Outras três partidas deste sábado por esta 23ª rodada já foram encerradas. Em uma delas, o Wolfsburg fez bonito ao surpreender o Borussia Mönchengladbach com uma vitória por 3 a 0, na casa do rival, com dois gols do suíço Yannick Gerhardt. Assim, os visitantes chegaram aos 38 pontos e assumiram a quinta posição, encabeçando a zona de classificação à Liga Europa. A equipe ultrapassou o Leverkusen, que tem 36 e pode recuperar o posto na tabela neste domingo.

A decepcionante derrota em seus domínios também deixou o Mönchengladbach mais distante da briga pela ponta da tabela. Com 43 pontos no terceiro lugar, a equipe agora está a oito de distância do Bayern e do Borussia Dortmund, sendo que também corre o risco de ser ultrapassada pelo RB Leipzig, quarto colocado, com 41 pontos, que na segunda-feira joga em casa contra o Hoffenheim.

Quem também decepcionou neste sábado foi o Schalke 04, batido por 3 a 0 pelo Mainz, no campo do adversário. Com o resultado, o time finalizou uma semana ruim para o clube. Na última quarta-feira, em Gelsenkirchen, o time acabou sendo batido pelo Manchester City por 3 a 2 no duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Com 23 pontos, o Schalke segue realizando campanha ruim no Alemão, no qual ocupa apenas a 14ª posição, enquanto o Mainz agora é o 11º, com 30 pontos. O atacante austríaco Karim Onisiwo, com dois gols, foi o principal nome deste jogo.

Outro jogador que balançou as redes por duas vezes em uma partida deste sábado foi Nils Petersen, que ajudou o Freiburg a aplicar uma goleada por 5 a 1 sobre o Augsburg, em casa, em um confronto entre dois times que lutam para se distanciar da zona de rebaixamento.