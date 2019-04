Bayern supera lesão de Neuer, goleia fora de casa e volta ao topo do Alemão

Com dois gols marcados pelo atacante Kingsley Coman, o Bayern de Munique venceu o Fortuna Dusseldorf por 4 a 1, fora de casa, neste domingo, e voltou à liderança do Campeonato Alemão. A equipe bávara chegou aos 67 pontos e ficou um à frente do Borussia Dortmund, que no último sábado havia assumido o topo provisório ao derrotar o Mainz por 2 a 1, atuando como mandante.

Para sair de campo com o triunfo, o Bayern precisou superar uma lesão sofrida pelo goleiro Manuel Neuer, que se machucou sozinho aos 6 minutos da etapa final ao tentar dominar uma bola. O jogador deu um passo em falso e reclamou de dores no tornozelo. Por causa do problema, ele precisou ser substituído por Sven Ulreich.

Antes desta saída do ídolo alemão do confronto, Coman garantiu a vantagem de 2 a 0 para os visitantes já na etapa inicial. Primeiro ele abriu o placar aos 15 minutos ao completar para as redes um cruzamento da direita de Thomas Müller.

O polonês Lewandowski desperdiçaria uma oportunidade de ampliar aos 23 e depois uma outra chance com Coman aos 39. Porém, o mesmo atacante voltou a marcar aos 41, quando desviou para as redes com o pé esquerdo um passe da direita de Kimmich.

No segundo tempo, embora tenha perdido Neuer de forma inesperada, o Bayern abriu 3 a 0 apenas dois minutos depois do goleiro se lesionar. Após escanteio batido por Thiago Alcântara, Müller desviou de cabeça e o atacante Serge Gnabry completou para as redes.

No finalzinho, aos 44, Dodi Lukebakio descontou o placar em cobrança de pênalti que só foi assinalado pelo juiz após o mesmo constatá-lo com ajuda do árbitro de vídeo (VAR). Pouco depois, nos acréscimos do tempo normal, Goretzka assegurou a goleada aos 47, após ter substituído Müller no decorrer do segundo tempo.

No outro duelo já encerrado neste domingo pelo Alemão, o Hoffenheim soube aproveitar o fator campo para superar o Hertha Berlin por 2 a 0. Com o resultado, obtido com gols de Nadiem Amiri e Reiss Nelson, o time se garantiu na sexta posição da tabela, com 47 pontos, e voltou a fechar a zona de classificação à Liga Europa.

O time retomou seu posto nesta área de acesso à competição continental depois de ter sido ultrapassado anteriormente por Werder Bremen e Bayer Leverkusen, que estão respectivamente com 46 e 45 pontos após conquistarem vitórias no último sábado. O Fortuna Düsseldorf, por sua vez, estacionou nos 37 pontos e ocupa a décima colocação.