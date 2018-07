Bayern supera o Stuttgart e continua folgado na liderança

O Bayern de Munique retomou a rotina de vitórias no Campeonato Alemão. Após tropeçar nos dois primeiros jogos na competição em 2015, o time assegurou o seu primeiro triunfo neste ano ao derrotar o Stuttgart por 2 a 0, fora de casa, se mantendo confortável na liderança do torneio nacional.

Favoritíssimo ao título, o Bayern entrou em campo neste sábado pressionado pela goleada sofrida para o Wolfsburg (4 a 1) e pelo empate com o Schalke 04 (1 a 1) nos compromissos anteriores. Dessa vez, porém, o time não teve problemas para se impor, triunfando na 20.ª rodada do Campeonato Alemão.

O Bayern abriu o placar da partida aos 40 minutos do primeiro tempo, com o gol marcado pelo holandês Arjen Robben. Depois, logo aos cinco minutos da etapa final, o austríaco David Alaba definiu o triunfo por 2 a 0 ao marcar um golaço de falta.

O triunfo deste sábado levou o Bayern aos 49 pontos, na primeira posição, e com oito de vantagem para o seu principal perseguidor, o Wolfsburg. O vice-líder chegou neste sábado aos 41 pontos ao derrotar o sétimo colocado Hoffenheim por 3 a 0, em casa. Já o Stuttgart é o lanterna do torneio com 18 pontos.

O primeiro gol da partida saiu aos três minutos do primeiro tempo e foi marcado por Bas Dost. Depois, Kevin de Bruyne fez mais dois gols para o Wolfsburg, aos 28 minutos da etapa inicial e aos 39 minutos do segundo tempo, sacramentando a vitória por 3 a 0.

Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund deixou a o último lugar da competição ao vencer o Freiburg por 3 a 0, fora de casa. Marco Reus fez o primeiro gol da partida aos nove minutos do primeiro tempo. Os outros dois gols do jogo saíram na etapa final, ambos marcados por Pierre-Emerick Aubameyang aos 12 e aos 27 minutos.

O triunfo deixou o Borussia Dortmund com 19 pontos, em antepenúltimo lugar, numa posição que o levaria a disputar uma repescagem contra o terceiro colocado da segunda divisão. A equipe está logo à frente do Freiburg, que soma 18 pontos.

Já o Borussia Mönchengladbach assumiu o quarto lugar no Campeonato Alemão ao derrotar o Freiburg por 1 a 0, com gol de Patrick Herrmann, e chegou aos 33 pontos. Também neste sábado, o Hertha Berlin bateu o Mainz por 2 a 0, fora de casa, e Colônia e Paderborn não saíram do 0 a 0.