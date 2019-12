Bayern supera Tottenham e mantém 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões

O Bayern de Munique derrotou o Tottenham por 3 a 1, nesta quarta-feira, e fechou a fase de grupos da Liga dos Campeões com 100% de aproveitamento. Jogando na Allianz Arena, em Munique, o time alemão contou com gols de Coman, Müller e Philippe Coutinho para vencer, e Sessegnon descontou. Na outra partida do Grupo B, o Olympiacos venceu o Estrela Vermelha por 1 a 0 e ficou com a vaga na Liga Europa.

Tanto Bayern, com 18 pontos, quanto Tottenham, com 10, entraram em campo nesta quarta já classificados à fase de mata-mata. O time alemão já tinha assegurado até a primeira colocação do grupo. Agora as duas equipes aguardam pelo sorteio de segunda-feira para conhecerem seus futuros rivais nas oitavas de final.

Em Munique, o primeiro gol do Bayern saiu logo aos 13 minutos de jogo: Gnabry tentou uma enfiada para Coutinho, a bola desviou em Sissoko e sobrou para Coman, livre, que dominou e bateu no canto direito de Gazzanigga. Apenas quatro minutos depois, Sessegnon empatou para o Tottenham em gol com certa similaridade: Lo Celso tentou enfiar para Lucas, Boateng afastou mal e o lateral inglês, livre, dominou e fuzilou.

Aos 27 minutos, o Bayern teve que fazer a primeira alteração, após Coman tentar pegar lançamento na ponta esquerda e pisar errado, virando o joelho. Müller entrou e voltou a colocar o Bayern na frente aos 44 - aproveitou rebote de chute na trave de Davies para marcar o 2 a 1. Ainda antes do intervalo, Coutinho tentou um chute de fora da área e acertou o travessão.

No segundo tempo, o brasileiro teve melhor sorte e, da entrada da área, chutou cruzado para anotar o terceiro do Bayern de Munique. A partir desse momento, o time alemão passou a segurar mais a partida, evitando que o Tottenham pressionasse. A estratégia deu certo e o jogo terminou em 3 a 1 para a equipe da casa.

Na partida entre os dois times já sem chance de ir para as oitavas, ambos os times tiveram pênaltis, mas Tomané desperdiçou para o Estrela Vermelha no primeiro tempo e El Arabi converteu para o Olympiacos aos 42 da etapa final. Dessa forma, os gregos chegaram a quatro pontos no grupo e ultrapassaram os sérvios, que tinham três, ficando com o terceiro lugar do grupo e a vaga na Liga Europa.