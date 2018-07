Bayern tem 4 entre os 10 candidatos a melhor da Europa

Já o time madrilenho conta com Cristiano Ronaldo e o argentino Ángel Di María entre os dez finalistas. Entre eles, o astro português figura como grande favorito ao prêmio de melhor jogador da Europa, até porque foi o artilheiro da última Liga dos Campeões e consequentemente decisivo para a conquista do título europeu.

Os outros quatro finalistas ao prêmio são o argentino Lionel Messi, do Barcelona, o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, ex-Atlético de Madrid e hoje no Chelsea, o colombiano James Rodríguez, do Monaco, e o uruguaio Luis Suárez, ex-Liverpool, que acaba de ser contratado pelo Barcelona.

Os três finalistas desta votação serão conhecidos no dia 14 de agosto. Duas semanas depois, no dia 28, a Uefa irá eleger o melhor jogador europeu da temporada passada na mesma cerimônia na qual serão sorteados os grupos da Liga dos Campeões 2014/2015.

Um júri de jornalistas de cada associação filiada à Uefa participou da votação, que é feita por meio de um sistema eletrônico. Ao total, 35 jogadores foram indicados para participar desta eleição, sendo que entre eles Neymar, do Barcelona, e Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, figuravam como únicos brasileiros.

Entre os dez finalistas desta votação, Diego Costa e Suárez foram avaliados, obviamente, pelo desempenho que tiveram respectivamente no Atlético de Madrid e Liverpool, pois acabam de mudar de clube. Já a presença de James Rodríguez nesta última lista chamou atenção, pois ele não teve desempenho tão destacado pelo Monaco na temporada passada, na qual a equipe francesa não conquistou nenhum título. Depois disso, o jogador brilhou como artilheiro da Copa do Mundo, com seis gols, mas essa performance não é levada em conta para a votação da Uefa.