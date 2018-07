Bayern terá minifinal contra Valencia na Liga dos Campeões, diz Martínez

O Bayern, finalista da Liga dos Campeões na temporada passada, viaja ao estádio Mestalla com nove pontos em quatro jogos, mas depois de vencer o Valencia por 2 x 1 em casa, pode garantir classificação para a próxima fase se vencerem.

"Os dois times irão com tudo para cima", disse Martínez, meia espanhol do Bayern, em entrevista coletiva. "Estamos numa posição em que, se vencermos, classificamos para a próxima fase. É como se fosse uma minifinal do grupo", disse.

"O Mestalla é um estádio difícil. Sempre que fui para lá com o Athletic Bilbao, tivemos problemas. Mas agora estou chegando com o Bayern, então a história é outra."

Martínez, campeã com a seleção da Espanha da Copa do Mundo de 2010 e da Eurocopa de 2012, assinou contrato com o Bayern pelo valor recorde de 40 milhões de euros (51,26 milhões de dólares) vindo do Bilbao em agosto. Ele, no entanto, tem sido usado somente esporadicamente pelo técnico Jupp Heynckes.

"Quando eu cheguei ao Bayern, uma das primeiras coisas que fiz foi me reunir com Heynckes para planejar a temporada", disse o versátil jogador de 24 anos.

"Eu joguei mais de 60 jogos com o Bilbao na temporada passada e, no verão (do hemisfério Norte) tive apenas nove dias de férias depois da Eurocopa e dos Jogos Olímpicos de Londres", argumentou.

"Decidimos dar um passo de cada vez. Seria loucura me colocar para jogar em todos os jogos, porque eu estaria destruído após dois meses."

Heynckes disse estar satisfeito com o progresso de Martínez.

"Estou feliz com ele e os colegas dele também. Eles esperam que ele seja um jogador top muito em breve."

O Bayern pode não poder contar com o meia-atacante francês Franck Ribery, que tem um problema na costela, mas o treinador não deu pistas sobre se o jogador atuará contra o Valencia.

"Espero que ele possa participar de um treinamento inteiro hoje", disse. "Se isso acontecer, ele definitivamente joga amanhã."

(Reportagem de Mark Elkington)