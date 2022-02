Bayern toma susto, vira para cima de lanterna e dispara na liderança do Alemão

Com dois gols do artilheiro Lewandowski, o Bayern de Munique saiu atrás, mas virou para cima do lanterna Greuther Fürth por 4 a 1, na tarde deste domingo, na Arena de Munique, pela 23ª rodada do Campeonato Alemão. O atacante chegou aos 38 gols na temporada em 32 partidas disputadas, sendo 28 apenas na Bundesliga.

A vitória deixa o Bayern ainda mais isolado na liderança do Campeonato Alemão, e deixa para trás a derrota para o Bochum, por 4 a 2, na última rodada. O favorito ao título do torneio chegou aos 55 pontos.

O duelo foi mesmo dos opostos, já que o Greuther Fürth ficou na lanterna, com apenas 13 pontos, longe de deixar a zona de rebaixamento. Foram apenas três vitórias em 23 jogos. A equipe vinha de vitória, por 2 a 1, contra o Hertha Berlin.

Em campo, o Fürth ficou longe de ser um adversário fácil, encarou o líder do Alemão de igual para igual e, em um primeiro tempo muito equilibrado, chegou ao gol aos 43 minutos. Em cobrança de falta de Branimir Hrgota, a bola desviou na defesa e enganou o goleiro Sven Ulreich.

O Bayern não conseguiu se encontrar na etapa inicial, mas tudo mudou no segundo tempo. O time entrou em campo totalmente focado e precisou de apenas três minutos para empatar. Lewandowski aproveitou o rebote dentro da área para fazer 1 a 1.

A porteira abriu, o Fürth sentiu o gol e o jogo se transformou em total domínio do Bayern. Aos 17 minutos, Sebastian Griesbeck foi tentar cortar, mas se enrolou todo e fez contra. O terceiro saiu aos 37. Após cobrança de escanteio, Sule desviou e Lewandowski fez mais um.

Antes do apito final, deu tempo do Bayern fechar a conta. Choupo-Moting recebeu de Gnabry e chutou rasteiro para confirmar a goleada e deixar o time mais perto do título alemão.