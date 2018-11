Bayern tropeça em casa e vê Dortmund disparar na liderança após nova vitória

Em má fase, o Bayern de Munique só empatou com o Fortuna Düsseldorf por 3 a 3, neste sábado, na Allianz Arena, e se distanciou dos primeiros colocados do Campeonato Alemão. Para piorar a sua situação, o líder Borussia Dortmund venceu o Mainz fora de casa por 2 a 1 e ampliou sua vantagem na ponta do torneio.

Com os resultados, o Bayern de Munique, que chegou a abrir vantagem de 3 a 1, além de ver o rival disparar, perdeu a chance de entrar no grupo dos quatro melhores colocados do torneio e caiu para a quinta posição, com 21 pontos.

Em fase exuberante, o Dortmund, ainda invicto, soma agora 30 pontos, sete a mais do que o Eintracht Frankfurt, novo vice-líder. Apesar do empate heroico como visitante, o Düsseldorf permanece na 17ª posição, a penúltima da tabela, com nove pontos. O Mainz, com o revés para o primeiro colocado, caiu para o décimo lugar, estacionado nos 15 pontos.

Em Munique, o Bayern deu todas as pistas durante o jogo de que se recuperaria da derrota na rodada anterior, no clássico com o Dortmund. No primeiro tempo, criou um bom número de oportunidades e converteu duas, com Süle e Müller. Após cobrança de escanteio de Sanches da esquerda, Süle aproveitou bate-rebate na área e emendou para a rede. Aos 20 minutos, Boateng deu lançamento perfeito para Thomas Müller, que apareceu nas costas da defesa para dominar e tocar sob o goleiro.

Um grande problema nesta temporada, a zaga do time bávaro voltou a mostrar insegurança e não impediu que Zimmer, mesmo atrapalhado dentro da área e caído após tentar uma bicicleta, conseguisse o toque para Lukebakio diminuir a vantagem no final dos primeiros 45 minutos.

O Bayern não sentiu o gol sofrido no final da primeira etapa e seguiu melhor no segundo tempo. Relembrando seus melhores dias no time bávaro, Müller ampliou a vantagem da equipe de Munique aos 13 minutos.

Cansado, o time bávaro não conseguiu segurar o placar e foi castigado nos minutos finais. O belga naturalizado congolês Lukebakio, o grande nome da partida, recebeu em profundidade e diminuiu o placar aos 33 minutos. O árbitro, inicialmente, anulou o gol, alegando que o jogador estava impedido. No entanto, o VAR foi solicitado e atestou a posição legal do atacante. Depois de enfileirar chances desperdiçadas, o time de Munique levou o empate aos 45 minutos. Lukebakio, novamente, recebeu lançamento, disparou e tocou por debaixo das pernas de Neuer.

Enquanto o Bayern segue em seu calvário, o Dortmund ri à toa. Neste sábado, teve dificuldade, mas venceu mais uma. Fora de casa, na Opel Arena, o atual líder da competição bateu o Mainz e aumentou ainda mais sua vantagem na primeira posição. Paco Alcacer, comprado nesta semana pelo Dortmund, com o qual fechou contrato até junho de 2023, brilhou mais uma vez com um gol no primeiro tempo, suficiente para ele assumir a artilharia do torneio. Robin Quaison empatou na etapa final e Piszczek fez o gol da nona vitória do time na competição que o mantém invicta e com boa vantagem em relação aos seus perseguidores.

OUTROS JOGOS - Ainda neste sábado, o Eintracht Frankfurt venceu o Augsburg por 3 a 1 e assumiu a vice-liderança do torneio. Jonathan De Guzman, Sebastian Haller e Ante Rebic marcaram os gols do triunfo do Frankfurt. Sergio Córdova anotou o gol solitário do time mandante. Nos outros dois jogos do dia, Hertha Berlin e Hoffenheim empataram em 3 a 3. Já o Wolfsburg derrotou o RB Leipzig por 1 a 0.