Bayern tropeça rumo à 'tríplice coroa', e Rummenigge dá bronca

Os bávaros, que caíram para a terceira colocação no Campeonato Alemão após o empate sem gols da semana passada contra o lanterna Freiburg, sofreram um gol dos suíços aos 41 minutos do segundo tempo, após perderem uma série de claras chances. O jogo na Basileia terminou com o placar de 1 x 0.

"Precisamos acordar. Chegamos a um momento crítico na temporada", disse o presidente-executivo do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, num jantar com os jogadores no começo da madrugada de quinta-feira.

"Vocês agora precisam jogar agressivamente e tirar da cartola o velho ditado 'Um por todos, e todos por um', e isso tudo começa neste domingo, cavalheiros", disse o ex-craque alemão. "Precisamos virar essa esquina rapidamente. Precisamos todos trabalharmos juntos para sairmos desta confusão em que nos metemos."

Tudo ia bem para o Bayern até o início do recesso de inverno, quando o time havia avançado na Liga dos Campeões e na Copa da Alemanha, além de liderar o Campeonato Alemão.

Desde o começo do ano, no entanto, o time ganhou apenas dois dos seus cinco jogos pelo campeonato nacional, e o Borussia Dortmund, atual campeão, disparou na liderança.

"Tivemos períodos maravilhosos nesta temporada. Tivemos um bom Natal, mas estamos preocupados com o que aconteceu desde então", disse Rummenigge.