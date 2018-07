Bayern vai aumentar a capacidade de seu estádio

Cada vez mais forte economicamente, o Bayern de Munique poderá engordar ainda mais seus cofres. Nesta terça-feira, o clube informou ter recebido autorização da prefeitura de Munique para aumentar em 4 mil lugares a capacidade da Allianz Arena em jogos do Campeonato Alemão.

Com isso, a capacidade do estádio vai passar para 75 mil pessoas. Até agora, o Bayern lotou o estádio em todos os seus jogos em casa na temporada, vendendo sempre os 71 mil ingressos disponíveis. Só o Borussia Dortmund tem média de público maior na Alemanha - seu estádio também é maior (cerca de 80 mil lugares).

Na Liga dos Campeões, a Allianz Arena vai passar a poder receber 70 mil pessoas, duas mil a mais do que atualmente. A autorização, porém, só vale até julho de 2015, quando pode ser revista. A estreia da nova capacidade de público será no clássico contra o Schalke 04, em 3 de fevereiro.

AMISTOSO

Nesta terça-feira, o Bayern fez um amistoso contra as estrelas do Campeonato Catariano, em Doha (Catar). Apesar do enorme domínio dos alemães, o placar não foi tão elástico: 4 a 1. O garoto Mitchell Weiser, de apenas 20 anos, começou como titular e fez dois gols. Ribéry anotou o terceiro, ainda no primeiro tempo, e Pizarro fez o quarto, já no finalzinho. A equipe catariana contou com os brasileiros Rodrigo Tabata (ex-Santos) e Paulinho (ex-Livorno).