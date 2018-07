Bayern vence apertado clássico contra Borussia e mantém vantagem

O Bayern de Munique venceu neste sábado o clássico contra o Borussia Dortmund por 1 a 0, gol de Lewandowski, na casa do adversário em um jogo emocionante até o fim, com direito a bananas atiradas contra o goleiro Neuer, ex-jogadores sendo vaiados e defesas em cima da linha. Com a vitória, o time da Baviera mantém a vantagem de 10 pontos para o Wolfsburg, segundo colocado, a sete rodadas do final do Campeonato Alemão.

O duelo começou disputado, como não poderia deixar de ser. A equipe da casa, empurrada como de costume pela "Muralha Amarela", sua fanática torcida, tomou a iniciativa de armar as jogadas ofensivas e encurralar os visitantes, que tentavam aproveitar o toque de bola e aplicar a tática sempre usada por Guardiola, a posse da bola. O confronto permaneceu com jogadas muito viris, divididas que fizeram o juiz distribuir cartões amarelos, primeiro para Schweinsteiger, depois para Schmelzer e Aubameyang.

Apesar das disputas cada vez mais fortes, o Bayern encontrou espaço na defesa do Borussia Dortmund para abrir o placar. Em jogada rápida, aos 36 minutos de jogo, Lewandowski, ex-atacante do Borussia, conseguiu se livrar de Hummels e contou com bom lance de Thomas Müller para fazer 1 a 0, de cabeça. O time de Munique conseguiu levar o placar para o vestiário.

No volta do intervalo, a torcida que lotava o Signal Iduna Park atirou bananas para os jogadores do Bayern, direcionadas principalmente para o goleiro Neuer. O ato atrasou o reinício da partida e criou um clima ainda mais tenso no estádio em Dortmund. Além disso, os torcedores na Muralha Amarela começaram a vaiar Mario Götze, também ex-jogador do Dortmund, que não conseguiu fazer o aquecimento atrás do gol de Neuer.

O time da casa não perdeu a concentração e voltou pressionando muito os visitantes, com Marco Reus perdendo uma chance clara de gol logo aos 4 minutos da etapa final. Logo em seguida, foi a vez de Aubameyang não saber o que fazer com a bola na área do Bayern e chutar por cima da meta de Neuer. Mas o melhor lance ainda estava por vir.

Após muita pressão, faltas ríspidas, cartões distribuídos e oportunidades perdidas pelo Dortmund, com a contínua maior posse de bola do time de Guardiola, que não era traduzida em gols, o time da casa conseguiu uma falta em toque de mão de Rode, do Bayern, na entrada da área, aos 43 da etapa final. Na cobrança, Reus bateu bem, por cima da barreira. Neuer salvou a bola em cima da linha, impedindo o gol de empate.

Com a vitória, a expectativa na Alemanha agora é saber em que rodada o Bayern será campeão. Para o Borussia Dortmund, que manteve seus 33 pontos, a luta será ainda maior para conseguir uma vaga na próxima Liga Europa, já que uma vaga na Liga dos Campeões da Europa está praticamente descartada.