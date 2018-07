Bayern vence Augsburg e dispara na ponta do Alemão

A vitória fez o Bayern de Munique chegar a 28 pontos, contra 23 do Borussia Dortmund, novo vice-líder. As duas equipes se enfrentam no próximo final de semana, na Allianz Arena, e uma vitória por fazer o time de Munique abrir oito pontos de vantagem sobre aquele que parece ser, até aqui, o único capaz de atrapalhar o seu título.

Diante do lanterna do Alemão, o Bayern não precisou de mais de que 15 minutos para abrir o placar. Ribéry cobrou escanteio da esquerda, Van Buyten desviou no primeiro pau e Amsif defendeu. Mas Mario Gomez estava bem colocado na pequena área para empurrar para as redes e fazer seu 13.º gol em 11 jogos da competição. Na temporada, ele ostenta a marca de 20 gols em 18 partidas. Pela seleção alemão, são seis gols em seis jogos no ano.

O Bayern ampliou aos 27 minutos, quando Ribéry invadiu a grande área, driblou o zagueiro e bateu cruzado. Na segunda etapa, Hosagai descontou e conseguiu furar a defesa do Bayern pela quarta vez na competição, apenas. Os outros três gols sofridos pelo time bávaro haviam saído nas duas derrotas do time no Alemão até aqui.