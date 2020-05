Bayern supera Borussia Dortmund fora e fica perto do título no Alemão

A "final antecipada" no Campeonato Alemão deixou o Bayern de Munique mais perto do título. Mesmo jogando fora de casa, no estádio Signal Iduna Park, o líder do campeonato venceu o Borussia Dortmund por 1 a 0, nesta terça-feira, e abriu sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado.

O jogo foi válido pela 28ª rodada, a terceira desde a retomada da competição. Assim, faltando apenas seis rodadas para o fim do Alemão, o Bayern se coloca em posição muito confortável na tabela para confirmar o troféu. O time soma agora 64 pontos, contra 57 do Borussia.

Leia Também LANCES - Borussia 0x1 Bayern de Munique

No aguardado duelo entre os goleadores Robert Lewandowski e Erling Haaland, acabou brilhando a estrela do lateral Joshua Kimmich, autor do único gol da partida. Os atacantes tiveram desempenho discreto. Artilheiro do Alemão, Lewandowski chegou a ser derrubado dentro da área nos minutos finais, mas o árbitro não marcou a penalidade.

Haaland, por sua vez, criou boas oportunidades, principalmente no primeiro tempo. Mas não foi bem-sucedido. O norueguês do Borussia soma dez gols em dez jogos disputados pela equipe alemã.

O esperado confronto entre os líderes do Alemão contou com domínio dos anfitriões nos primeiros 20 minutos de jogo. O Borussia chegou a balançar as redes aos 9 minutos, mas a arbitragem assinalou o impedimento.

No entanto, os donos da casa foram permitindo o crescimento do Bayern na partida. Ao fim do primeiro tempo, os visitantes já controlavam o duelo. As primeiras chances de gol aconteceram com Gnabry, aos 18. Lukasz Piszczek tirou quase em cima da linha. Aos 23, Coman encheu o pé da direita e exigiu bela defesa do goleiro Roman Buerki.

Aos 42 minutos, Kimich viu o goleiro adiantado e, de fora da área, bateu de cobertura, com um leve toque, mandando para as redes. Buerki ainda encostou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Daí em diante, o Bayern estabeleceu seu domínio. No segundo tempo, o Borussia se segurou na defesa, apostando nos contra-ataques. Assim, levou perigo em apenas duas oportunidades, ambas com Haaland.

Curiosamente, o jogo contou com um serviço de sonoplastia no estádio, com gritos de torcedores, para disfarçar as arquibancadas vazias. Tinha direito até a vaias ao time visitante, quando estava com a posse de bola.