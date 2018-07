Bayern vence Dortmund e avança na Copa da Alemanha

De quebra, o Bayern confirma sua dominância no futebol nacional. A equipe lidera o Campeonato Alemão com 17 pontos de vantagem sobre o próprio Borussia Dortmund, atual bicampeão da competição. Além disso o time bávaro está muito próximo das quartas de final da Liga dos Campeões - após vencer o Arsenal por 3 a 1, em Londres, pelo jogo de ida das oitavas de final - e aparece como principal favorito da Copa da Alemanha.

Para derrotar aquele que tem sido seu principal rival no país, o Bayern de Munique assumiu uma postura ofensiva desde o início. Depois de exercer certa pressão, a equipe conseguiu chegar ao primeiro gol na parte final do primeiro tempo. Aos 33 minutos, Robben aproveitou sobra de bola na entrada da área, ajeitou e bateu colocado no ângulo direito de Weidenfeller.

Na etapa final, o Borussia foi para cima, mas não conseguia criar grandes oportunidades. Por outro lado, o Bayern chegava menos, mas levava perigo, como na cabeçada do zagueiro brasileiro Dante, que Weidenfeller defendeu. Somente no fim da partida, já no desespero, o time visitante criou boas oportunidades. Por duas vezes, Lewandowski tentou de cabeça, mas perdeu as últimas chances de empatar.

Com a classificação, o Bayern ficou vivo na briga pelo título junto com Freiburg, Wolfsburg e Stuttgart, que também garantiu vaga nesta quarta ao derrotar o Bochum em casa, por 2 a 0, com gols de Gentner e Ibisevic. Os confrontos de semifinais, ainda a serem definidos, acontecerão nos dias 16 e 17 de abril.