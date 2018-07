Bayern vence e avança às oitavas na Copa da Alemanha

Jogando em Munique, o Bayern goleou o Kaiserslautern por 4 a 0, com grandes apresentações de Pizarro e Robben. Cada um marcou dois gols. O holandês, que voltou de lesão no fim de semana, balançou as redes pela primeira vez nesta temporada.

Em Wolfsburg, o time da casa derrotou o FSV Frankfurt por 2 a 0 e também alcançou as oitavas, com gols de Diego e do holandês Bas Dost. Os anfitriões contaram ainda com os brasileiros Fagner, Naldo e Josué em campo.

Já o Bayer Leverkusen teve mais trabalho para avançar na competição. Precisou de três gols para vencer o Arminia Bielefeld, por 3 a 2, fora de casa. Hegeler, Friedrich e Schürrle foram os autores dos gols dos visitantes.

Diante de sua torcida, o Stuttgart eliminou o St. Pauli por 3 a 0, com gols de Traoré, Ibisevic e Hajnal. Também avançaram nesta quarta o Karlsruhe, o Kickers Offenbach e o Fortuna Dusseldorf, algoz do Monchengladbach, na prorrogação. O Hannover precisou das penalidades para eliminar o Dynamo Dresden, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Os próximos confrontos da Copa da Alemanha serão definidos por sorteio. As oitavas de final serão disputadas no dia 18 de dezembro.