Bayern vence e continua com 13 pontos de folga na ponta do Alemão

NUREMBERG - O Bayern de Munique conquistou neste sábado a sua sétima vitória seguida ao bater o Nuremberg por 2 a 0, fora de casa, pela 20.ª rodada do Campeonato Alemão. Mas, como o Borussia Dortmund e o Bayer Leverkusen também ganharam no fim de semana, a vantagem na liderança segue sendo de 13 pontos.

Na ponta, o time de Pep Guardiola tem 56 pontos, contra 43 do Bayer Leverkusen. O Dortmund vêm em terceiro, com 39, seguido do Schalke, que tem 34. Na outra ponta da tabela, o Nuremberg entrou na zona de rebaixamento, com 17.

Em Nuremberg, o placar foi aberto logo aos 18 minutos. Alaba passou em velocidade pela esquerda, recebeu e passou de primeira para Mandzukic, bater bonito, para o fundo das redes. Na segunda etapa, o capitão Lahm recebeu do croata para fazer o segundo, aos 4 minutos.

Enquanto isso, em Bremen, o Borussia Dortmund goleou sem dó o Werder. Já com pré-contrato assinado com o Bayern de Munique para jogar na Allianz Arena na próxima temporada, Lewandowski abriu o placar. O armênio Mkhitaryan marcou duas vezes, anotando o segundo e o quarto gols do vice-campeão europeu. Friedrich completou a contagem.

Em Wolfsburg, a equipe da casa ganhou do Mainz por 3 a 0 e foi aos 33 pontos, se igualando ao Borussia Mönchengladbach em quinto. No clássico entre os Eintracht, quem levou a melhor foi o de Frankfurt, que vez 3 a 0 no xará de Braunschweiger. Freiburg e Hoffenheim ficaram no 1 a 1.