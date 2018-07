Bayern vence em Londres e fica perto da classificação

Pelo lado do Bayern, o triunfo é o primeiro em Londres na busca por um título que escapou entre os dedos na temporada passada. Se em maio a equipe decidiu a Liga em Munique, perdendo para o Chelsea, agora os alemães querem a taça exatamente na capital inglesa, onde acontecerá a final deste ano.

Desde que anunciou que Guardiola será o técnico da equipe a partir da próxima temporada, o time treinado por Jupp Heynckes (que vai se aposentar) vive fase perfeita. Neste ano foram seis jogos e seis vitórias. 15 gols marcados e só um sofrido, exatamente nesta terça-feira.

O bom momento do Bayern é tanto que levou apenas seis minutos para que a equipe abrisse o placar fora de casa. Müller cruzou da direita e Kroos, da meia-lua, bateu de bate pronto, num chute indefensável para Szczesny, que nada tinha a fazer.

Superior no Emirates Stadium, o Bayern de Munique pressionava para fazer o segundo gol, que parecia questão de tempo. E ele veio aos 20 minutos. Kroos bateu escanteio, Van Buyten cabeceou no primeiro pau, o goleiro defendeu no reflexo, mas Müller, logo à sua frente, marcou no rebote.

O Arsenal só conseguiu melhorar um pouco no segundo tempo, apesar de Wenger não ter mexido no time. O gol dos visitantes saiu no falha incompreensível de Neuer. Wilshere bateu escanteio, o goleiro ficou no meio do caminho e assistiu a Podolski cabecear sozinho, para o gol aberto.

O gol acordou o Arsenal, que passou a confiar no empate. Como consequência, o time inglês deu o contra-ataque de presente para o rápido time alemão. E isso não passaria impune. Aos 31, a bola foi de Robben para Lahm e do lateral para Mandzukic, que, mesmo travado por Sagna, conseguiu fazer o terceiro. Nos últimos seis jogos, o novo artilheiro do Bayern fez sete gols.