Bayern vence em reencontro de Guardiola com Brescia

SÃO PAULO - Em preparação para a temporada 2013/2014 do futebol europeu, o Bayern de Munique venceu o Brescia por 3 a 0, nesta terça-feira, fora de casa, na Itália. A partida foi o primeiro compromisso do técnico Pep Guardiola, que chegou a jogar na equipe italiana, no comando do time alemão contra uma equipe profissional.

O Bayern não teve dificuldades para construir a sua vitória diante do clube da segunda divisão italiana e abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Müller e Kroos. Durante a etapa final, Guardiola mudou todos os jogadores, exceto o goleiro Neuer. Assim, o lateral brasileiro Rafinha ganhou uma oportunidade na equipe ao substituir Lahm.

Mesmo com o time formado praticamente apenas por reservas, o Bayern conseguiu ampliar o placar e marcou o seu terceiro gol na partida aos 45 minutos do segundo tempo, com Kirchhof, definindo a sua vitória diante do time italiano, que foi defendido por Guardiola durante a sua carreira como jogador.

Também nesta terça, na Áustria, o Paris Saint-Germain perdeu amistoso para o Sturm Graz por 3 a 1. O time francês não contou com os seus principais jogadores, como o sueco Ibrahimovic e o brasileiro Thiago Silva, além de Lucas. O único gol da equipe foi marcado por Ongenda.