Bayern vence fácil o Guangzhou e vai à final do Mundial de Clubes

Franck Ribéry e Mario Mandzukic marcaram seus gols num período de cinco minutos antes do intervalo para colocar o Bayern no controle da partida, e Mario Goetze completou a vitória logo no início do segundo tempo contra os adversários determinados, mas pouco eficientes.

O goleiro do Guangzhou Zeng Cheng evitou mais gols com algumas boas defesas no segundo tempo e seus companheiros de equipe se defenderam obstinadamente para manter o placar respeitável.

Os bávaros enfrentarão na final de sábado o campeão da Libertadores Atlético Mineiro ou o campeão marroquino Raja Casablanca, que se enfrentam na quarta-feira.

(Reportagem de Brian Homewood)