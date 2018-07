Bayern vence fora e se aproxima do líder Borussia

NUREMBERG - O Bayern de Munique ficou mais perto do líder Borussia Dortmund neste sábado, ao vencer o Nuremberg por 1 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Alemão. O holandês Arjen Robben marcou o único gol da partida, aos 24 minutos do segundo tempo.

Com a vitória deste sábado e o empate do Borussia na sexta-feira, o Bayern reduziu para apenas três pontos a diferença para o líder do campeonato. O segundo colocado soma agora 60 pontos, contra 63 do Borussia, faltando apenas seis rodadas para o fim da competição. Líder e vice-líder ainda se enfrentarão, no dia 11 de abril.

Enquanto o Bayern se aproximar cada vez mais do Borussia, o Bayer Leverkusen se distancia das primeiras colocações. Neste sábado, o time foi derrotado pelo Freiburg por 2 a 0, diante de sua torcida. Com 40 pontos, o Leverkusen é o sexto colocado da tabela.

O Werder Bremen também ficou mais longe dos líderes, ao ser batido pelo Mainz por 3 a 0, em casa. O time anfitrião é o sétimo colocado, com 40 pontos. Em situação menos ameaçadora, o lanterna Kaiserslautern sofreu mais uma derrota, desta vez para o Hamburgo, por 1 a 0, diante de sua torcida. O time soma apenas 20 pontos. O Hamburgo é o 15º, na beira da zona de rebaixamento.

Ainda neste sábado, o Augsburg superou o Colonia por 2 a 1, em casa. A rodada será completada pelo confronto entre Hertha Berlin e Wolfsburg.