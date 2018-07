Bayern vence Hannover e pressiona Borussia Dortmund

Com o resultado, o Bayern chegou aos 57 pontos, dois a menos do que o atual campeão Borussia Dortmund. Os líderes do Campeonato Alemão só vão entrar em campo no domingo, quando enfrentarão o Colônia, que luta contra o rebaixamento, fora de casa.

Como vai encarar o Olympique de Marselha na terça-feira, em duelo válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o Bayern entrou em campo sem Thomas Muller e Mário Gomez, poupados, mas mesmo assim dominou o duelo. Assim, conseguiu abrir o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, com Toni Kroos.

Na etapa final, Gomez saiu do banco de reservas e fez o segundo gol da equipe aos 22 minutos. O Hannover ainda diminuiu aos 26 minutos, com Ya Konan, mas não evitou o tropeço, que o manteve com 38 pontos, em sétimo lugar no Campeonato Alemão.

Já o Borussia Mönchengladbach se distanciou da briga pelo título nacional ao perder, em casa, para o Hoffenheim por 2 a 1. A equipe ainda abriu o placar com Reus no primeiro tempo, mas sofreu a virada na etapa final, com os gols de Firmino e Vukcevic.

Assim, o Mönchengladbach permanece com 51 pontos, em terceiro lugar, mas pode ser ultrapassado ainda neste sábado pelo Schalke 04, que vai enfrentar, em casa, o Bayer Leverkusen.

Também neste sábado, Werder Bremen e Augsburg empataram por 1 a 1, o Hertha bateu o Mainz por 3 a 1, fora de casa, e o Freiburg bateu o Kaiserslautern por 2 a 0.