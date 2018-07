Bayern vence Lille com gol de pênalti; Valencia goleia o BATE

O Bayern, que perdeu para o time de Belarus BATE Borisov no último jogo, controlou a partida, enquanto o Lille, que nunca venceu um time alemão, pouco ameaçou o goleiro Manuel Neuer.

No outro confronto do grupo, o Valencia venceu o BATE por 3 x 0, com três gols de Roberto Salgado.

Bayern, BATE e Valencia estão empatados com seis pontos em três jogos e o Lille ainda não somou ponto na competição.

(Reportagem de Gregory Blachier)