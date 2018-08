Bayern vence Manchester United no último amistoso na pré-temporada

O Bayern de Munique venceu o Manchester United por 1 a 0 neste domingo, no amistoso que encerra a pré-temporada das equipes. Após passe de Thiago Alcântara, o espanhol Javi Martínez, no segundo tempo, fez de cabeça o único gol do triunfo dos alemães.

A partida foi disputada em Munique, na Allianz Arena, estádio que passou por uma remodelação e terá como dono a partir desta temporada apenas o time bávaro, já que o Munique 1860, modesto clube que atualmente disputa a terceira divisão do futebol alemão e era o outro usuário do local, abriu mão da arena por motivos financeiros e voltará a atuar no estádio Grünwalder.

A Allianz Arena, agora decorada apenas com as cores do Bayern, estava completamente lotada - a capacidade máxima é de 75 mil torcedores - e recebeu uma grande festa no reencontro do time com a torcida. Em campo, a equipe bávara foi melhor e não teve a vitória ameaçada. Pelo contrário. Poderia ter vencido com mais tranquilidade, caso não tivesse perdido tantas chances. O holandês Robben chegou a balançar as redes no final, mas o gol foi anulado por impedimento.

Os dois times jogaram recentemente a International Champions Cup, torneio amistoso com algumas das principais equipes da Europa. Na competição amistosa, o Bayern venceu o Paris Saint-Germain, mas perdeu para Juventus e Manchester City. Enquanto que o United superou o Real Madrid, empatou com o Milan e foi derrotado pelo rival Liverpool.

A próxima partida do Bayern, abrindo oficialmente a temporada alemã, será a decisão da Supercopa, quinta-feira, contra o Eintracht Frankfurt, na casa do adversário, a Commerzbank-Arena. No dia 18, o time de Munique estreará na Copa da Alemanha, contra o Drochtersen. O primeiro compromisso pelo Campeonato Alemão, do qual o clube é hexacampeão, será apenas no dia 24, na Allianz Arena, diante do Hoffenheim.

O primeiro jogo oficial do Manchester United será na sexta-feira, na partida que abre o Campeonato Inglês, contra o Leicester City em casa, no Old Trafford. O time do técnico José Mourinho é o atual vice-campeão.