Bayern vence Nuremberg e aumenta esperanças de título

O holandês marcou no segundo tempo e os bávaros, que buscam a tríplice coroa (campeonato alemão, copa da Alemanha e Liga dos Campeões), se aproveitaram do empate em casa do Borussia Dortmund em 4 x 4 com o Stuttgart.

O Colonia caiu para o playoff do rebaixamento após perder para o também ameaçado Augsburg enquanto dois outros candidatos ao rebaixamento venceram.

O Hamburgo encerrou uma série de derrotas ao bater por 1 x 0 fora de casa o lanterna Kaiserslautern e o Freiburg continuou sua impressionante escalada vencendo fora de casa o Bayer Leverkusen por 2 x 0.

O Werder Bremen perdeu em casa por 3 x 0 para o Mainz 05.

(Por Brian Homewood)