Bayern vence o AEK na Grécia e se garante no topo de grupo na Liga dos Campeões

Com gols de Javi Martínez e Robert Lewandowski, o Bayern de Munique venceu por 2 a 0 o AEK Atenas, fora de casa, em partida válida pela terceira rodada do Grupo E da Liga dos Campeões, nesta terça-feira.

Com o resultado, os comandados do técnico Niko Kovac chegaram aos sete pontos e se garantiram na liderança desta chave da competição continental, com campanha de duas vitórias e um empate. Já o AEK permaneceu na lanterna, sem pontos somados após três duelos realizados.

Se a partida foi morna no primeiro tempo, o Bayern voltou com tudo e em apenas dois minutos liquidou o jogo. Aos 15 minutos do segundo tempo, os alemães abriram o placar com Javi Martínez e, já aos 17, ampliou para 2 a 0 com Lewandowski completando para as redes uma boa trama ofensiva do ataque.

Na próxima rodada da Liga dos Campeões, no dia 7 de novembro, o Bayern voltará a jogar contra o AEK, em Munique, enquanto Benfica pegará o Ajax em Portugal - estes dois últimos times se enfrentam nesta terça-feira, na Holanda, no fechamento desta terceira rodada do Grupo E.

Em outra partida realizada mais cedo nesta terça-feira pela Liga dos Campeões, Valencia e Young Boys empataram por 1 a 1, na Suíça, pelo Grupo H. O time espanhol abriu o placar com Batshuayi aos 26 minutos do primeiro tempo, mas a equipe cometeu penalidade máxima no segundo tempo, dando a chance da igualdade aos donos da casa. Guillaume Hoarau Hoarau não desperdiçou e marcou o primeiro do Young Boys nesta edição da competição.

Com o resultado, as duas equipes permanecem sem vitórias no torneio de clubes da Europa: o Valencia, com dois pontos na terceira posição da chave, tem campanha de dois empates e uma derrota, enquanto os suíços somam apenas um ponto e seguram a lanterna. Respectivos líder e vice-líder, Juventus e Manchester United fecharão a terceira rodada desta chave ainda nesta terça-feira.

Na próxima rodada da Liga dos Campeões, o Valencia enfrenta novamente o Young Boys, mas na Espanha, no dia 7 de novembro, quando Juve e United medirão forças na Itália.