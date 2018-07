Bayern vence Olympique fora e abre vantagem na Copa dos Campeões

A vitória garante ao time alemão a vantagem de poder perder por até 1 a 0 no duelo da volta, na próxima terça-feira, no Allianz Arena. Se avançar, o Bayern deverá cruzar na semifinal com o Real Madrid, que aplicou 3 a 0 no APOEL, do Chipre, na ida.

Apesar da perspectiva de um confronto complicado na próxima fase, os alemães já sonham com a decisão da Copa dos Campeões, que neste ano será disputada em seu estádio, em Munique, no dia 19 de maio.

Nesta quarta, o Olympique tentou aproveitar o apoio da torcida para buscar o gol logo no início. Os franceses impuseram forte pressão ao Bayern e quase marcaram aos 7 minutos, em lance de Fanne.

Mas o Bayern se segurou na defesa e não demorou para equilibrar o jogo. E, mesmo sem muita criação no ataque, chegou ao primeiro gol antes do intervalo. Aos 44 minutos, Ribéry fez bom lançamento para Mario Gomez, que invadiu a área e mandou para as redes. O atacante contou com uma "ajuda" do goleiro brasileiro Andrade, que não conseguiu parar o chute fraco do rival.

Com a vantagem, o Bayern decidiu valorizar a posse de bola no segundo tempo, neutralizando com eficiência as investidas dos anfitriões. Depois de duas tentativas frustradas no ataque, o time alemão chegou ao segundo gol em jogada individual de Robben. O holandês avançou pela direita e, quase dentro da pequena área, bateu de canhota para as redes.