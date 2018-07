Bayern vence Schalke e assume 2º lugar na Alemanha

Com o resultado, o Bayern de Munique ultrapassou o Borussia Mönchengladbach, que tropeçou na sexta-feira no Campeonato Alemão ao apenas empatar com o Hamburgo, e alcançou o segundo lugar, com 48 pontos. Já o Schalke ficou mais longe da luta pelo título nacional, com 44 pontos, na quarta posição.

Franck Ribery foi decisivo para o triunfo do Bayern de Munique ao marcar os dois gols da partida. O francês abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo ao finalizar para a meta vazia após driblar o goleiro com um toque de cabeça. O segundo gol saiu aos nove minutos da etapa final, após troca de passes com Thomas Müller, concluída com finalização de dentro da grande área.