Bayern vence Schalke e reduz diferença para o líder Borussia Dortmund

O Bayern de Munique recuperou o fôlego e aproveitou os tropeços do Borussia Dortmund e do Borussia Mönchengladbach no Campeonato Alemão neste sábado. O time venceu o Schalke 04 por 3 a 1 e retomou o segundo lugar da tabela e ainda reduziu para cinco pontos a vantagem para o líder Dortmund.

Com o resultado, o Bayern chegou a 45 pontos, contra 50 do Borussia Dortmund. Já o Schalke segue em 13º lugar, com apenas 22 pontos. O Borussia Mönchengladbach ocupa o terceiro posto, com 42 pontos;

O Bayern dominou o primeiro tempo em dia inspirado de Robert Lewandowski, que participou dos três gols do time mandante. No primeiro, logo aos 11 minutos, o atacante ia concluir dentro da área quando Jeffrey Bruma cortou e acabou marcando contra.

Mesmo atrás no placar, o Schalke não se abateu e buscou o contra-ataque. Em uma subida em velocidade, Kutucu foi buscar o empate. Mas, logo em seguida, aos 27 minutos, Lewandowski deixou o Bayern na frente de novo. No segundo tempo, o destaque foi o gol de cabeça de Gnabry, ampliando a vantagem, aos 12.

Pela 22ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique tem um desafio fora de casa contra o Augsburg, na sexta-feira. O Schalke, por sua vez, receberá o Freiburg, no sábado.