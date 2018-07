Bayern vence Stuttgart com dois gols de Gomez

O artilheiro do Campeonato Alemão somou 15 gols - 23 se incluídas todas as competições -, e o Bayern aumentou sua vantagem no topo da tabela.

Sétimo colocado e com dez homens durante dois terços da partida depois que Cristian Molinaro foi expulso, o Stuttgart ainda assim poderia ter obtido um empate no final.

O Bayern tem 34 pontos em 16 partidas, três a mais que Dortmund e Schalke 04, enquanto o Borussia Moenchengladbach está mais um ponto atrás na quarta colocação.

O Stuttgart saiu na frente aos seis minutos, quando o cruzamento de Molinaro foi cabeceado por Martin Harnik e aproveitado por Christian Gentner, que bateu além do alcance de Manuel Neuer.

O time desfrutou da vantagem somente durante sete minutos, já que Gomez ultrapassou seu marcador e converteu o cruzamento do brasileiro Rafinha.

Molinaro recebeu um segundo cartão amarelo por uma entrada em Arjen Robben aos 29 minutos e Gomez fez o gol da vitória ao receber um passe de Philipp Lahm com pouco mais de uma hora de partida.

O Bayern nem por isso se impôs totalmente e o Stuttgart quase empatou quando Cacau interceptou uma tentativa de Daniel van Buyten de passar a bola de cabeça para Neuer, mas o centro-avante brasileiro não conseguiu controlar o chute.

Detentor do título, o Borussia Dortmund perdeu terreno ao desperdiçar uma dianteira de um gol no primeiro tempo mais uma vez e empatar em 1 x 1 em casa com o Kaiserslautern, completando três jogos sem vitória em pouco mais de uma semana.

Um gol de Olcay Sahan deu ao Kaiserslautern um ponto surpreendente na partida na qual, como nos dois confrontos anteriores, o Dortmund marcou primeiro.

Após empatar em 1 x 1 com o Borussia Moenchengladbach na semana passada e perder de 3 x 2 do Olympique de Marselha em casa pela Liga dos Campeões no meio da semana, o Dortmund abriu o placar com Shinji Kagawa aos 27 minutos.

O Kaiserslautern, 15o da tabela, empatou quando Lukasz Piszczek calculou mal uma cabeçada e a bola sobrou para Sahan, que encobriu o goleiro Roman Weidenfeller.