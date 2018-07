Bayern vence Stuttgart no Campeonato Alemão com gol de Ribery

O Bayern de Munique se aproveitou muito bem do primeiro tropeço do Bayer Leverkusen para colar no líder do Campeonato Alemão. Neste sábado, com o retorno do meia francês Franck Ribery, mas ainda com muitos desfalques, o time derrotou o Stuttgart por 2 a 0, em casa, pela terceira rodada do torneio nacional.

O triunfo deste sábado levou o Bayern aos sete pontos, mesma pontuação do Leverkusen, que lidera competição por ter saldo de gols superior - 4 a 3. Derrotado, o Stuttgart está na vice-lanterna do Campeonato Alemão, com apenas um ponto.

Mesmo com Javi Martinez, Rafinha, Robben, Schweinsteiger e Thiago Alcantara lesionados, o Bayern não teve dificuldades para conquistar a vitória no retorno de Ribery, recuperado de contusão, e no primeiro jogo na Allianz Arena do recém-contratado Xabi Alonso.

O primeiro gol da partida saiu aos 27 minutos. Xabi Alonso cobrou falta, a defesa do Stuttgart tentou afastar, mas Gotze aproveitou o rebote para finalizar e fazer 1 a 0. Depois, aos 39 minutos do segundo tempo, Lewandowski avançou em contra-ataque e acionou Ribery, que bateu de primeira, na saída do goleiro Ulreich.

Também neste sábado, em casa, o Borussia Dortmund derrotou o Freiburg por 3 a 1, com gols de Adrian Ramos, Kagawa, recém-contratado e na sua primeira partida nesse retorno ao clube, e Aubameyang. Sorg diminuiu para o time visitante. Assim, o Borussia assumiu a terceira posição no Campeonato Alemão, com seis pontos.

Quarto colocado, o Paderborn empatou por 0 a 0, em casa, com o Colônia, que é o sétimo. Fora de casa, o quinto Mainz derrotou o Hertha por 3 a 1, com dois gols de Okazaki. O brasileiro Ronny fez o gol do time de Berlim. Já o Hoffenheim, o sexto colocado, empatou em casa por 1 a 1 com o Wolfsburg.