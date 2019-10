Bayern vence Union Berlin e assume a ponta; Dortmund e Schalke empatam clássico

O Bayern de Munique está de volta à liderança do Campeonato Alemão, ao menos provisoriamente. Neste sábado, o time bávaro derrotou o Union Berlin por 2 a 1 em casa e se aproveitou de tropeços de seus concorrentes nesta nona rodada para assumir a ponta da tabela.

O Bayern de Munique tem, agora, 18 pontos, um a mais que o Freiburg, novo vice-líder, e dois de vantagem para o Borussia Dortmund, o terceiro colocado. No entanto, o Borussia Mönchengladbach ainda entra em campo contra o Eintracht Frankfurt neste domingo e pode retomar o primeiro lugar em caso de vitória. O Union Berlin soma sete pontos e aparece no 15º posto.

A partida na Allianz Arena foi movimentada e teve de tudo: defesa de pênalti do goleiro Manuel Neuer, golaço do lateral francês Pavard para abrir o placar no início do primeiro tempo e marca histórica alcançada por Robert Lewandowski. A equipe de Berlim diminuiu com Sebastian Polter, em cobrança de pênalti no final do jogo, mas já era tarde.

O centroavante polonês anotou o segundo gol do jogo e se tornou o primeiro jogador a balançar as redes em todas as nove primeiras partidas do Campeonato Alemão, superando o feito do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, que na temporada 2015/2016, havia marcado gols nas oito primeiras rodadas pelo Borussia Dortmund. Hoje ele defende o Arsenal. De quebra, Lewandowski disparou na liderança da artilharia do torneio. Ele ostenta 13 gols.

Para subir ao primeiro lugar, o Bayern de Munique se beneficiou do empate sem gols no clássico entre Schalke 04 e Borussia Dortmund, considerado o maior do futebol alemão e disputado em Gelsenkirchen, e da derrota por 2 a 1 do RB Leipzig para o Freiburg fora de casa.

Com os resultados, o Freiburg assumiu a vice-liderança, com 17 pontos, o Dortmund ficou com 16 pontos, no terceiro lugar, o RB Leipzig parou nos 15 e caiu para a sétima colocação e o Schalke, que soma 15 pontos, desceu ao oitavo posto.

Nos outros dois jogos já encerrados neste sábado, o Hoffenheim (décimo) superou o Hertha Berlin (11º) fora de casa por 3 a 2, e o lanterna Paderborn conquistou sua primeira vitória na competição ao derrotar, em casa, o Fortuna Düsseldorf (14º) por 2 a 0.