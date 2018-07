Bayern vence Werder e avança à final da Copa da Alemanha

O Bayern de Munique garantiu seu lugar na final da Copa da Alemanha, nesta terça-feira, ao derrotar o Werder Bremen por 2 a 0, no Allianz Arena. Thomas Müller foi o destaque da partida, autor dos dois gols. O adversário do Bayern na decisão sairá do confronto entre o Borussia Dortmund e o Hertha Berlin, que jogam nesta quarta.

O resultado mantém o sonho da tríplice coroa na última temporada do técnico Josep Guardiola no comando do time de Munique. Único time europeu que pode buscar o feito, o Bayern lidera com folga o Campeonato Alemão - e pode ser campeão já no fim de semana - e está na semifinal da Liga dos Campeões (enfrentará o Atlético de Madrid).

Para sustentar esta busca, o Bayern contou com boa atuação de Müller. Ele brilhou nesta terça ao aproveitar as chances que surgiram, uma no primeiro tempo e outra, no segundo. Antes do intervalo, ele abriu o placar, aos 29 minutos, ao completar de cabeça cobrança de escanteio na área. Ele tirou vantagem de falha do zagueiro Fritz, que escorregou sozinho e o deixou em situação tranquila para mandar para o gol.

Na segunda etapa, Vidal simulou falta dentro da área, logo após entrar em campo, e o árbitro assinalou o polêmico pênalti. Na cobrança, aos 26 minutos, Müller fez sua parte e não perdoou: 2 a 0.

Antes disso, o Werder chegou a balançar as redes. Mas a arbitragem anulou o gol, corretamente, por conta de falta de Bartels sobre Alaba, que havia finalizado contra as próprias redes. O lance até deu novo ânimo aos visitantes, mas o segundo gol do Bayern praticamente definiu o jogo. Nos 15 minutos finais da partida, o time anfitrião ainda desperdiçou boas chances de ampliar o marcador.