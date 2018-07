Bayern vence Wolfsburg e abre 18 pontos na liderança

O resultado fez o Bayern disparar ainda mais na ponta da tabela. A equipe chegou aos 57 pontos em 22 rodadas, 18 à frente do Borussia Dortmund, segundo colocado, que atuou 21 vezes. Na próxima rodada, o adversário dos bávaros será o Werder Bremen, no dia 23, mas antes a equipe entra em campo pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, terça-feira, diante do Arsenal, em Londres.

O começo da partida foi equilibrado e o Wolfsburg, mesmo brigando na parte de baixo da tabela do Alemão - é o 12.º, com 26 pontos -, complicava para o líder. Até que Mandzukic marcou aos 36 minutos. Após cobrança de falta da esquerda, a bola foi ajeitada para o meio da área e o atacante croata acertou uma bela bicicleta no canto direito do goleiro.

A vantagem não mudou a tônica do jogo, que seguiu equilibrado. Depois do intervalo, o Wolfsburg passou a tomar conta das ações e quase chegou ao gol de empate em cobrança de falta do brasileiro Diego, que Neuer espalmou. Apostando nos contra-ataques, o Bayern chegou ao segundo gol e fechou o placar aos 47 minutos, com Robben, que recebeu pela esquerda e chutou cruzado, sem chances para Benaglio.