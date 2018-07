Bayern vence Wolfsburg e mantém liderança do Alemão

Com o triunfo, o Bayern de Munique se recuperou do tropeço no jogo anterior do Campeonato Alemão, quando perdeu para o Borussia Mönchengladbach por 3 a 1, e chegou aos 40 pontos. Na zona intermediária da competição, o Wolfsburg permanece com 23 pontos, longe da briga por uma vaga nas próximas competições europeias, na nona colocação.

O primeiro tempo da partida deste sábado foi truncado, com poucas oportunidades de gol e predomínio da defesa do Wolfsburg. Assim, o Bayern de Munique só conseguiu marcar aos 20 minutos, após cobrança de falta de Kroos. Mario Gomez cabeceou e a bola bateu na defesa adversária. O atacante, porém, ficou com o rebote e chutou forte para marcar.

A vitória do Bayern de Munique foi definida apenas nos instantes finais da partida. Aos 46 minutos, Olic foi lançado em velocidade e tocou por cobertura, encobrindo o goleiro adversário. Um defensor ainda tentou evitar o gol, mas sem sucesso.

Atual campeão alemão, o Borussia Dortmund manteve a sua perseguição ao Bayern de Munique e derrotou o Hoffenheim por 3 a 1, em casa. Com o resultado, a equipe está em segundo lugar, com os mesmos 40 pontos do líder, mas em desvantagem por conta dos critérios de desempate.

O Borussia Dortmund abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, com Kagawa, e foi ao intervalo vencendo por 2 a 0, graças ao gol de Grosskreutz, ao 31. Kagawa fez o terceiro gol da sua equipe aos 10 minutos do segundo tempo e Johson dimiuiu para o Hoffenheim aos 18.

Na briga para se aproximarem dos líderes do Campeonato Alemão, Werder Bremen e Bayer Leverkusen empataram por 1 a 1, com gols de Pizarro e Reinartz, e estão em quinto e sexto lugares, respectivamente. Também neste sábado, o Hertha perdeu para o Hamburgo por 2 a 1, em casa, enquanto Augsburg e Kaiserslautern empataram por 2 a 2.