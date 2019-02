Bayern viaja sem Boateng e Ribery para duelo com Liverpool pela Liga dos Campeões

O time do Bayern de Munique viajou nesta segunda-feira rumo à Inglaterra, onde nesta terça-feira enfrenta o Liverpool no confronto de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, sem o zagueiro Jerome Boateng e com o atacante Franck Ribery.

O clube informou que o defensor não poderá atuar por causa de problemas causados por vírus estomacal, enquanto o jogador francês foi liberado pelo técnico Nico Kovac do embarque junto com o resto do elenco do time alemão porque, na noite passada, se tornou pai pela quinta vez com o nascimento de mais um filho seu.

O Bayern, porém, confirmou que Ribery seguiria mais tarde nesta segunda-feira para Liverpool, onde deverá estar à disposição do treinador para o duelo, que começará às 17 horas (de Brasília) desta terça no estádio Anfield Road.

A equipe bávara também terá de esperar até esta terça-feira para saber se poderá contar com o atacante Kingsley Coman, que lesionou o tornozelo na última sexta na vitória por 3 a 2 sobre o Augsburg, fora de casa, pelo Campeonato Alemão. Ele fez os dois primeiros gols do time de Munique no confronto e ainda deu o passe para David Alaba marcar o terceiro, que garantiu o triunfo dos visitantes.

No embarque para a Inglaterra, o diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, comentou sobre a situação do jogador. "Ele está um pouco melhor, mas vamos ter de esperar para ver. Ainda temos 36 horas (até a hora do jogo) e tudo pode acontecer neste período. Parece positiva (a recuperação), mas ainda não posso dizer nada", disse o dirigente.

Após o duelo de ida do mata-mata em solo inglês, o confronto de volta das oitavas de final entre Bayern e Liverpool será no dia 13 de março, em Munique.