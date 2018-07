Bayern vira sobre Sevilla fora de casa e fica mais perto da semifinal da Liga

O Bayern de Munique contou com a sorte para derrotar o Sevilla nesta terça-feira e largar na frente por uma vaga à semifinal da Liga dos Campeões. Jogando fora de casa, o time alemão conseguiu a vitória de virada por 2 a 1 graças a dois gols com contribuição do adversário.

Sarabia abriu o placar para os donos da casa. Mas o lateral-direito Jesus Navas e o lateral-esquerdo Escudero tiveram a infelicidade de desviar a bola contra a própria meta. O segundo gol dos alemães, no entanto, o árbitro assinalou para Thiago Alcântara, que foi quem cabeceou antes do desvio do jogador do Sevilla.

A partida de volta acontece na próxima quarta-feira, dia 11, na Alemanha, e o Bayern avança à semifinal com um empate. O Bayern também pode chegar para o próximo duelo contra os espanhóis com o título do alemão assegurado. Basta a equipe vencer o Augsburg fora de casa no próximo sábado que assegura a sexta taça consecutiva. O Sevilla volta a campo no sábado, quando visitará o Celta de Vigo pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol

No duelo desta terça-feira, o Sevilla não se intimidou com o Bayern de Munique. Com a torcida a seu favor, o time espanhol tratou de pressionar o adversário no primeiro tempo. Tocava a bola como queria em seu campo de ataque à procura de uma brecha na defesa do Bayern.

Sarabia perdeu grande chance de abrir o placar aos 19 minutos. Após cruzamento da esquerda, Ben Yedder dividiu com o zagueiro e a bola sobrou limpa, quase na marca do pênalti. O meia teve tempo de escolher o canto e bateu para fora.

O jogador, no entanto, teve a oportunidade de se redimir um pouco depois e não vacilou. Aos 31 minutos, Escudero cruzou da esquerda na segunda trave. Sarabia, meio com o braço meio com o peito, dominou e encheu o pé na saída do goleiro Ulreich.

O Bayern seguia mal na partida, mas contou com a sorte para chegar ao empate. James Rodríguez havia acabado de entrar na vaga de Vidal, que se machucou. O colombiano tocou para Ribery na esquerda. O francês tentou cruzar, a bola desviou em Jesús Navas e enganou o goleiro Soria, que chegou a desviar, mas a bola bateu lentamente na trave e entrou. A Uefa deu gol contra para Navas.

No segundo tempo, o Bayern passou a tomar conta da partida e demonstrou a superioridade. Mas precisou mais uma vez da contribuição do adversário para chegar ao segundo gol. Aos 23, Ribery cruzou da esquerda na segunda trave e Thiago Alcântara cabeceou cruzado. A bola desviou em Escudero e enganou Soria.

O Sevilla sentiu o segundo gol e encontrou dificuldades para se reorganizar em campo. Na base da raça, com bolas alçadas na área, tentou buscar o empate, mas não conseguiu. Os jogadores do time espanhol deixaram o campo sob aplausos de seus torcedores.