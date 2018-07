Bayern volta a golear em seu segundo 'amistoso'

MUNIQUE - O Bayern de Munique participou neste domingo de mais um jogo festivo. Depois de fazer 15 a 1 num combinado de torcedores, sábado, a equipe foi até a pequena cidade de Regen, também na Baviera, para comemorar o 125º aniversário do time amador TSV Regen. No seu segundo amistoso do ano, não teve problemas para vencer por 9 a 1.

Novamente um dos destaques foi o jovem centroavante Patrick Weihrauch, de 19 anos, que marcou mais dois gols e chegou a seis nesses dois jogos. Julian Green (três vezes), Thomas Müller, Emre Can, Alessandro Schöpf e Toni Kroos completaram o placar.

Pep Guardiola novamente não teve trabalho no banco de reservas, exaltado pela torcida. Seu primeiro jogo sério no comando do Bayern será num amistoso contra o Brescia, dia 8. A equipe ainda fará pelo menos cinco jogos amistosos antes de estrear no Campeonato Alemão dia 9 de agosto.