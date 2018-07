Bayern volta a golear o Stuttgart e avança em Copa

Com a mesma facilidade que encontrou no final de semana, a equipe de Louis Van Gaal abriu dois gols de vantagem com dez minutos de jogo: Ottl e Mario Gomez balançaram a rede. Mas o Stuttgart reagiu e chegou ao empate ainda antes do intervalo, com dois gols de Pogrebnyak.

A etapa final começou equilibrada. Klose recolocou o Bayern em vantagem, mas Delpierre igualou novamente. A partir dali, no entanto, começou a festa dos visitantes. Thomas Muller, Klose e Ribery fecharam a goleada dos bávaros, que se classificaram às quartas de final.

Já o Wolfsburg, de Diego e Grafite, foi eliminado em casa pelo Energie Cottbus, da segunda divisão. Perdeu por 3 a 1, com dois gols de Petersun e um de Shao - Dzeko descontou para os anfitriões.

Nos outros jogos desta quarta pelas oitavas da Copa da Alemanha, o Colônia caiu em casa por 2 a 1 diante do Duisburg, e o Alemannia Aachen eliminou o Eintracht Frankfurt por 5 a 3, nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal e 0 a 0 na prorrogação.