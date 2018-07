Bayern volta a tropeçar e só empata com o Schalke 04 em casa

O Bayern de Munique definitivamente não começou bem 2015. Depois de ser goleada pelo Wolfsburg, por 4 a 1, no sábado, a equipe bávara apenas empatou por 1 a 1 com o Schalke 04, nesta terça-feira, no clássico da 19.ª rodada do Campeonato Alemão - a segunda do ano. O cenário só não é pior porque o Wolfsburg, vice-líder, empatou pelo mesmo placar com o Eintracht Frankfurt.

O empate também não chega a ser um resultado ruim para o Bayern pelas circunstâncias do jogo. Logo aos 17 minutos de partida, o zagueiro Boateng foi imprudente e cometeu pênalti duro, recebendo o cartão vermelho direto. O camaronês Choupo-Moting foi para a cobrança e mandou nas mãos de Neuer, que acertou o canto.

O Bayern se segurou como pôde com um jogador a menos e até saiu na frente. Aos 22 do segundo tempo, Robben marcou de cabeça, após cobrança de escanteio. A festa, porém, durou pouco. Cinco minutos depois, Höwedes empatou, também de cabeça, novamente após cobrança de tiro de canto.

Ao mesmo tempo, entretanto, o Wolfsburg freava sua reação no Alemão. Ainda sem Schürrle, contratado na véspera, a equipe ficou no 1 a 1 com o Eintracht, em Frankfurt. Aigner abriu o placar para os donos da casa, mas o belga De Bruyne, destaque da vitória sobre o Bayern, voltou a decidir e empatou a dois minutos do fim.