Bayern volta a vencer o Besiktas e carimba lugar nas quartas da Liga dos Campeões

O Bayern de Munique confirmou nesta quarta-feira a sua classificação às quartas de final da Liga dos Campeões ao derrotar o Besiktas, em Istambul, por 3 a 1. No primeiro jogo, disputado na Alemanha, a equipe já havia vencido com facilidade (5 a 0).

No duelo na Turquia, Thiago Alcântara abriu o placar para o Bayern ao aproveitar cruzamento de Thomas Müller, aos 18 minutos do primeiro tempo. Depois, na etapa final, o brasileiro Vagner Love descontou para os donos da casa. Àquela altura da partida, o marcador já registrava 2 a 0 favorável ao time alemão, pois o zagueiro Gonul havia feito gol contra. Ainda deu tempo de Sandro Wagner fechar a conta e garantir mais uma vitória da equipe germânica na competição.

O Bayern vai conhecer seu adversário da próxima fase nesta sexta-feira, quando a Uefa realizará o sorteio que definirá os confrontos das quartas, em Nyon, na Suíça. Vale lembrar que Juventus, Manchester City, Liverpool, Sevilla, Real Madrid e Roma também já confirmaram lugar entre os oito melhores do continente. Ainda nesta quarta, Barcelona e Paris Saint-Germain jogarão às 16h45 (de Brasília) em busca da última vaga.

Pelo Campeonato Alemão, que lidera com ampla vantagem - tem 20 pontos à frente do segundo colocado -, a equipe bávara volta a campo neste domingo, quando visita o RB Leipzig às 14h (de Brasília), na casa do adversário.

O JOGO

Devido à vantagem construída no primeiro confronto, podia-se esperar por um Bayern apostando na mescla de titulares com reservas na formação inicial, mas não foi essa a opção do técnico Jupp Heynckes, que escalou o que tinha de melhor à disposição. Ele só não pôde contar com o holandês Arjen Robben, vetado após ter o pinçamento de um nervo. Na direita, o brasileiro Rafinha entrou na vaga de Kimmich, pendurado e com risco de ser suspenso se recebesse um cartão amarelo.

Em campo, a superioridade alemã não demorou a conter a euforia da torcida turca. O gol de Thiago Alcântara foi o 100º do Bayern na temporada somando todas as competições. A festa do jogador só não foi maior porque, logo em seguida, ele precisou deixar o jogo, com dores no tornozelo. Em seu lugar, entrou o meia colombiano James Rodríguez, recuperado de uma lesão sofrida justamente no confronto de ida.

No Besiktas, Anderson Talisca, uma das novidades da lista de convocados de Tite esta semana para os amistosos da seleção brasileira, começou no banco e entrou logo após o gol de Vagner Love, no segundo tempo. No entanto, além de perder uma boa chance de marcar o dele, ainda viu Sandro Wagner, que substituíra Lewandowski, anotar o terceiro gol do adversário, aos 37 minutos. O ex-jogador do Hoffenheim, contratado no fim do ano passado, fez seu primeiro gol na Liga dos Campeões pelo Bayern.