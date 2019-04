Bayern de Munique x Borussia Dormund: onde assistir ao vivo ao jogo

Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado, às 13h30 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha, pela 28ª rodada do Campeonato Alemão.

Bayern e Borussia terá transmissão da Fox Sports e minuto a minuto do Estado .

Além de ser um clássico, o jogo também é um duelo direto pela liderança do torneio nacional. Embalado por três vitórias, o líder Borussia busca ampliar a vantagem de dois pontos sobre o adversário deste sábado.

Tendo sido derrotado apenas duas vezes em todo o campeonato nacional, o Borussia busca quebrar um tabu que dura desde 2014, última vez em que o Bayern de Munique perdeu para o rival dentro de sua própria Arena.

O Bayern ocupa a segunda colocação e vem de sete jogos sem perder na competição: foram seis vitórias, incluindo duas consecutivas por 6 a 0, e apenas um empate na última rodada contra o Freiburg. O clube comandado por Niko Kovac quer os três pontos para assumir a ponta da tabela.

Além do duelo pela liderança, Bayern x Borussia também é uma disputa pela artilharia do campeonato. De um lado, o veterano Lewandowski com 19 gols marcados, do outro, o jovem espanhol que está dando o que falar em Dortmund, Paco Alcácer, com 16.