Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt: onde assistir ao vivo ao jogo

O Bayern de Munique pode se sagrar campeão nacional neste sábado, na última rodada do Campeonato Alemão. O Bayern enfrenta o Eintracht Frankfurt, às 10h30 (horário de Brasília), no Allianz Arena, precisando apenas do empate, já que tem maior número de pontos do que seu maior concorrente ao título, o Borussia Dortmund. Dois pontos separam os rivais pelo caneco.

Bayern x Eintracht Frankfurt se enfrentam neste sábado, às 10h30 (horário do Brasil), com transmissão da Fox Sports.

O Bayern soma 75 pontos e lidera. Depois de 33 jogos, tem 23 vitórias e saldo de gols de 52. Seu rival, que poderá estragar a festa dependendo do resultado do Dortmund, faz boa campanha. O Frankfurt é sexto colocado, com 54 pontos, e briga por uma vaga na Liga dos Campeões, fases preliminares. Se não conseguir, vai para a Liga Europa. Não será jogo de compadre, portanto.

