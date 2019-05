Bayern x Hannover: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Alemão

Bayern de Munique e Hannover se enfrentam neste sábado, às 10h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela 32ª rodada do Campeonato Alemão.

Onde assistir Bayern de Munique x Hannover?

A partida terá transmissão pelo FOX Sports. O Estadão também faz o minuto a minuto do jogo.

O Bayern é o líder do campeonato, com 71 pontos, dois a mais que o Borussia Dortmund, que visita o Weerder Bremen. Restam duas rodadas. O Hannover é o lanterna da competição, com apenas 18 pontos. O time soma apenas quatro vitórias e tem um saldo negativo de 40 gols.

As duas equipes se enfrentaram no primeiro turno, em Hannover, e o time do Bayern venceu por goleada: 4 a 0.