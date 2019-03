Bayern de Munique x Liverpool: onde assistir ao vivo ao jogo

Bayern de Munique e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), no Allianz Arena, em Munique, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Bayern x Liverpool terá transmissão do canal TNT e acompanhamento em tempo real do Estado. No primeiro duelo, realizado no dia 19 de fevereiro, a partida acabou empatada em 0 a 0. Vale lembrar que o classificado participará de um sorteio para saber quem será seu adversário nas quartas de final.

No primeiro jogo, o Liverpool foi melhor, exibiu um grande volume ofensivo no primeiro tempo, mas não soube aproveitar as oportunidades que criou e caiu de rendimento no segundo período. O Bayern não soube aproveitar a queda de rendimento do adversário, mas conseguiu um bom resultado, já que basta apenas uma vitória simples para avançar. Se o placar foi de 0 a 0 novamente, o confronto será decidido na prorrogação e depois nos pênaltis. Se empatar com gols, os ingleses se classificam.

O Bayern lidera o Campeonato Alemão com 57 pontos, mesma pontuação do Borussia Dortmund. Na última rodada, o time de Munique goleou o Wolfsburg por 6 a 0.

O Liverpool é o segundo colocado do Campeonato Inglês com 73 pontos, um a menos que o líder Manchester City. Na rodada passada, derrotou o Burnley por 4 a 2.