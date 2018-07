BBC denuncia máfia de ingressos na Fifa em Mundiais O programa do canal de TV britânico BBC que foi ao ar, na noite desta segunda-feira (final da tarde no Brasil), revelou mais uma escândalo na Fifa: o mercado negro de ingressos para jogos da Copa do Mundo. Segundo a tevê, os cambistas operam justamente a partir das entranhas da entidade e com ingressos que são distribuídos pela Fifa. Os responsáveis pela venda ilegal seriam os próprios cartolas.