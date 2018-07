Bebeto é o novo integrante do Comitê Organizador da Copa

RIO - O ex-jogador Bebeto, atualmente deputado estadual pelo PDT-RJ, é o novo integrante do Conselho Administrativo do Comitê Organizador Local (COL), entidade que rege as ações para a Copa de 2014. Ele se une a Ricardo Teixeira, presidente do COL, e o também ex-jogador Ronaldo, que entrou para o órgão em dezembro de 2011.

Bebeto participou ativamente de eventos relacionados ao Mundial do Brasil. Ele esteve na África do Sul, durante a realização da Copa, no dia em que o emblema oficial do torneio foi mostrado ao público. O ex-jogador também participou do sorteio das Eliminatórias para o Mundial, realizado em julho do ano passado, no Rio.

O ex-jogador, que completa 48 anos nesta quinta-feira, passou a manhã reunido com Teixeira e Ronaldo na sede do COL, na Barra da Tijuca, acertando detalhes de sua nomeação. Ainda não há informações sobre as funções que Bebeto exercerá dentro da organização.

Na sua carreira vitoriosa carreira dentro dos gramados, Bebeto se destacou na conquista do título mundial com a seleção em 1994, nos EUA, quando formou dupla com Romário. Em clubes, o ex-atacante atuou por Flamengo, Vasco, La Coruña, Botafogo, Vitória e Cruzeiro. Além disso, tentou uma breve carreira de técnico no América-RJ, em 2009, quando Romário era dirigente do clube carioca.