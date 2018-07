Bebeto e Ronaldo minimizam boatos sobre saída de Teixeira

Segundo eles, que se reuniram com Teixeira na sede do COL no Rio antes do anúncio da nomeação de Bebeto como terceiro integrante do conselho da entidade, o dirigente que comanda o futebol brasileiro desde 1989 tratou a reunião como mais um dia normal de trabalho.

"O Ricardo me convidou, me recebeu hoje lá com muito carinho, alegre, contente, contando histórias dos Mundiais que participamos. Foi muito legal, muito divertido estar lá com ele e com o Ronaldo também. A gente relembrou os velhos tempos de Copa do Mundo, as brincadeiras na seleção. Acho que isso é o importante", disse Bebeto a jornalistas na Assembleia Estadual do Rio, onde atua como deputado desde o ano passado.

Questionado se acredita em alguma mudança no comando do COL ou da CBF com um possível afastamento de Teixeira, conforme jornais e sites noticiaram durante a semana, Bebeto declarou apoio ao dirigente, que é alvo de denúncias de irregularidades.

"Espero que ele continue, continue fazendo o trabalho que sem dúvida para o Brasil isso é muito importante".

Ronaldo, que jogou ao lado de Bebeto na Copa do Mundo de 1998 na França e foi reserva da famosa dupla Bebeto-Romário na conquista do título mundial quatro anos antes, também garantiu que Teixeira segue à frente do COL.

Quando foi indicado, em dezembro do ano passado, Ronaldo foi visto como um sucessor natural para Teixeira no comando da organização da Copa no caso de um eventual afastamento do presidente do COL.

"O presidente continua como presidente do conselho. Isso é o que nos foi passado. Não sabemos o futuro", disse.

"Ele esteve aqui, tivemos uma reunião, e hoje tivemos aqui parta acertar detalhes do Bebeto. Ele não falou sobre os boatos, e seria uma pena se isso acontecer. Esse foi o cara que trouxe a Copa para o Brasil e a gente deve muito a esse cara", acrescentou.

Enquanto Bebeto e Ronaldo estão ao lado de Teixeira no conselho do comitê organizador, o ex-atacante e atual deputado federal Romário, um dos maiores críticos da organização da Copa no país, voltou a defender que o dirigente se afaste.

"Acredito que se realmente acontecer será a melhor coisa em todos os sentidos pra ele. Depois de 23 anos, realmente chegou a hora de outros", escreveu Romário em sua conta no Twitter na noite de quarta-feira.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier e Reuters TV)